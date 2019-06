Esporte Recuperado após cirurgia, Suárez faz 1º treino com Uruguai para a Copa América O atacante mostrou que está quase pronto para voltar a atuar ao treinar com bola com o time nacional

Liberado na última segunda-feira pelo Barcelona para viajar a Montevidéu depois de completar mais uma fase da recuperação de uma artroscopia no joelho direito realizada no último dia 9 de maio, na Espanha, Luis Suárez realizou nesta terça o seu primeiro treinamento com a seleção uruguaia visando a Copa América, que começa no próximo dia 14, no Brasil. O atacante mo...