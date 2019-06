Esporte Recuperada, Marta deve enfrentar Itália e mostra fome de bola no Mundial Feminino Jogadora ficou fora da estreia do Brasil no Mundial e atuou apenas no primeiro tempo diante da Austrália, na derrota por 3 a 2

Eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, Marta está com fome de bola. Ela ficou fora da estreia do Brasil no Mundial Feminino de futebol, que está sendo disputado na França, e atuou apenas no primeiro tempo diante da Austrália, na derrota por 3 a 2 - enquanto esteve em campo, a equipe vencia por 2 a 1, com um gol dela, de pênalti. A lesão na coxa esq...