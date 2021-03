Esporte Reconstrução no ataque na mira do Vila Nova após empate Técnico colorado reclama de ausências no setor ofensivo e pede paciência para processo de evolução

O Vila Nova terá dois dias de treinos até o clássico com o Goiás para avançar no processo de reconstrução no ataque colorado. Na quinta-feira (4), o Tigre passou em branco no empate sem gols com a Aparecidense, no encerramento da 2ª rodada do Campeonato Goiano 2021.O duelo foi disputado nesta quinta-feira (4) e a equipe vilanovense não contou com Henan (desgaste mus...