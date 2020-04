Infectologistas recomendam que treinos de futebol não sejam retomados antes de avanços na redução de casos do novo coronavírus. Os especialistas defendem que cada região do País possui uma situação diferente em meio à pandemia e por isso orientam que o melhor caminho é aguardar.

Por outro lado, clubes e CBF debatem nesta terça-feira (28) a possibilidade de retomada de atividades a partir do início do próximo mês. Uma medida que oferece segurança, e é defendida por direções de futebol, é a realização de exames do coronavírus na retomada de atividades e acompanhamento nas semanas seguintes.

“Se optarem por este meio, devem ser destinados para todos os atletas e comissão técnica. Casos positivos nos testes rápidos devem ser analisados de forma individual para definição do tratamento, mas não há outra recomendação do que o isolamento social com acompanhamento da evolução para qualquer pessoa que testar positivo no PCR”, comentou o infectologista Boaventura Braz de Queiroz, do Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT).

“Esportes coletivos como o futebol, podem aguardar mais para voltar. Mas se acontecer, algumas regras básicas devem ser consideradas para restabelecimento: distanciamento, proteção de máscaras, higiene frequente com água e sabão, além da utilização de álcool em gel. Porém, muitas outras medidas precisam ser pontuadas com orientação de autoridades da sáude”, alertou a infectologista Maria Isabel de Moraes Pinto.

Equipes de futebol, em conjunto com a CBF e a Comissão Nacional de Clubes, conversam há semanas para criar protocolos de segurança na retomada dos treinos. O Goiás, por exemplo, já possui uma cartilha pronta, com base normas usadas na Alemanha, Espanha e Portugal.

Entre os itens estão distanciamento entre atletas nos treinos, limpeza de mãos e aparelhos para atividades físicas, cada jogador será responsável por lavar seu uniforme. “São medidas que podem ajudar, mas o ideal é permanecer em isolamento e aguardar. Um protocolo para treino deve ter respaldo técnico. É preciso consultar autoridades como a Secretaria de Estado e Saúde para atestar de forma sensata”, opinou Renato Grinbaum, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia.

Para a infectologista Marta Antunes, nenhum treino, mesmo com distanciamento, garante 100% de segurança. “Não dá para confiar. Minha opinião é de aguardar, entendo a questão econômica. Mas o melhor protocolo para evitarmos ainda mais o avanço da doença é o isolamento social”, salientou a infectologista e especialista em Microbiologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG).