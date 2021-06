Esporte Reclamação pública de Abel por reforços não agregam nada, diz Galiotte

Um dia após o técnico Abel Ferreira voltar a reclamar publicamente por reforços no Palmeiras, o presidente do clube, Maurício Galiotte, se mostrou, em entrevista ao Seleção SporTV nesta quinta-feira (24), contrariado com a manifestação do português. "Em relação à declaração, o que posso dizer é que ela não agrega, não soma. Ele sabe de todos os detalhes. Isso não agre...