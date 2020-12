Esporte Recheado de problemas, Goiás encerra preparação para pegar São Paulo Técnico Augusto César tem quatro desfalques certos e ainda pode ter mais baixas para o jogo atrasado da 1ª rodada do Brasileirão

O técnico Augusto César terá muitos problemas para escalar a equipe do Goiás para o compromisso contra o São Paulo, nesta quinta-feira (3), em jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador tem quatro desfalques certos e ainda não sabe se poderá contar com outros dois jogadores. As dúvidas devem ser sanadas após treino no início da noite d...