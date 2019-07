Esporte Recepção no Campo da Paz após dia cheio de dores

Tradição desde a 1ª edição da Caminhada Ecológica, em 1992, a Associação Campo da Paz novamente foi até a Rodovia GO-164 para receber os atletas que fizeram percurso, nesta quinta-feira, da Cidade de Goiás até Faina, com 70 km – 42km de manhã e 28km à tarde – e 10 horas na estrada. Mas, para amenizar os rigores, as dores do dia, o cansaço, a fadiga muscular, os componentes d...