Esporte Receita dos quatro grandes clubes de São Paulo aumenta em 70% na última década

As finanças dos quatro times de São Paulo que disputam o Campeonato Brasileiro, de maneira geral, continuam a crescer. A crise econômica enfrentada pelo País não impactou muito no caixa de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas se quiser pensar grande e vislumbrar um dia concorrer com o mercado europeu, por exemplo, os clubes terão de mudar a forma como veem o...