Esporte Receita caseira no fim do jejum do Goiás Na vitória sobre o Palmeiras, metade dos atletas de linha utilizados é oriunda das categorias de base

O Goiás voltou a vencer na Série A com uma receita caseira. No comando contra o Palmeiras, a dupla de técnicos que estava à frente da categoria sub-20 do clube nos últimos anos mostrou que vai utilizar o conhecimento sobre os garotos para dar novas alternativas ao time. Na vitória sobre o Palmeiras, o gol salvador saiu dos pés do meio-campista Miguel, de 20 anos.Na...