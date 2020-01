Esporte Recém-aposentado, Vítor é novo auxiliar técnico do Goiânia Com 37 anos, ex-lateral pendurou as chuteiras e após iniciar curso na CBF foi convidado para integrar comissão técnica do Galo, clube que defendeu em 2019

A vitória do Morrinhos, por 3 a 1, sobre o Aparecida no dia 2 de setembro do ano passado, pela Divisão de Acesso foi a última partida da carreira de Cícero Vítor dos Santos. Após 17 temporadas, com passagens por oito clubes, o lateral direito de 37 anos decidiu pendurar as chuteiras e, após iniciar curso para treinador na CBF, foi convidado para integrar a comissão té...