Esporte Rebeca tem desempenho histórico com ouro e prata no Mundial de ginástica Medalhista olímpica de ouro no salto há menos de três meses, ela agora também é campeã mundial nesse aparelho.

Rebeca Andrade voltou a fazer história. Medalhista olímpica de ouro no salto há menos de três meses, ela agora também é campeã mundial nesse aparelho. Neste sábado (23), a brasileira confirmou o favoritismo e venceu com sobras a prova no Campeonato Mundial de ginástica artística em Kitakyushu, no Japão. Cerca de duas horas depois, levou a prata nas barras assimé...