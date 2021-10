Esporte Rebeca disputa 1º Mundial como estrela da ginástica e celebra representatividade Aos 22 anos, Rebeca Andrade chega de forma inédita na carreira como grande estrela de um evento desse nível

Pela segunda vez em 2021, Rebeca Andrade tentará brilhar no Japão. Após conquistar duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, há quase três meses, a brasileira volta ao país para a disputa do Mundial de Ginástica Artística em Kitakyushu. A competição começa nesta segunda-feira (18), com as qualificações, e vai até domingo (24). As finais serão transmitidas pelo SporTV...