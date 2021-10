Esporte Rebeca Andrade leva medalha de ouro no Brasileiro de ginástica Ela conquistou a medalha de ouro no individual geral, seguida por Lorrane Oliveira, também do Flamengo, que somou 52.350 e levou com a prata. O bronze foi de Christal Bezerra, da Adeco, com 51.700

Dois meses depois de conquistar um ouro e uma prata nas Olimpíadas de Tóquio, Rebeca Andrade teve as melhores notas na disputa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que está sendo realizado em Aracaju (SE). A campeã olímpica ficou em primeiro em todos os aparelhos nesta sexta-feira (1º) e totalizou 57.950 pontos. Ela conquistou a medalha de ouro no ind...