Esporte Rebeca Andrade fica em quinto lugar na final do solo nas Olimpíadas de Tóquio Medalha de ouro ficou com Jade Carey, dos Estados Unidos, com pontuação de 14,366

A ginasta Rebeca Andrade terminou em quinto lugar na final do solo das Olimpíadas de Tóquio-2020, com 14,033. A medalha de ouro ficou com a norte-americana Jade Carey, com pontuação de 14,366. A prata foi para a italiana Vanessa Ferrari (14,200) e o bronze ficou dividido entre a japonesa Mai Murakami e Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo, com 14,166. Anteriormente, a brasileir...