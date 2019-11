Esporte Rebaixado, Vila Nova encara o Cuiabá para evitar a lanterna Dos quatro rebaixamentos no Campeonato Brasileiro, Tigre terminou na última colocação apenas uma vez, em 2006

Já rebaixado à Série C 2020, o Vila Nova tenta, diante do Cuiabá, não terminar a atual edição da 2ª Divisão na lanterna da competição nacional. Após empate, por 1 a 1, com o Oeste e vitória do São Bento (4 a 1) sobre o Londrina, o Tigre caiu uma posição na 37ª rodada e figurou pela primeira vez neste campeonato na última colocação. Na era dos pontos corridos da S...