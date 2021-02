Esporte Real sofre, mas aproveita expulsão e vence Atalanta na Liga dos Campeões Na partida de volta, os espanhóis precisam de um empate simples para avançar. Os italianos avançam com vitória por mais de dois gols de diferença

Com um jogador a mais desde os 17 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid sofreu, mas conseguiu aproveitar a vantagem e venceu a Atalanta por 1 a 0 com gol de Mendy pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na partida de volta, o Real Madrid precisa de um empate simples para avançar. Os italianos avançam com vitória por mais de dois gols de dif...