Esporte Real se complica na Liga dos Campeões, e grupo embola para última rodada Com direito a gol do brasileiro Dentinho, o Shakhtar venceu o time de Madrid por 2 a 0 e obriga a equipe espanhola a vencer na próxima rodada

O Real Madrid foi derrotado nesta terça-feira (1º) por 2 a 0 pelo Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e se complicou na busca por uma vaga nas oitavas de final da Champions League. O brasileiro Dentinho, ex-Corinthians, e o israelense Manor Solomon marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o clube merengue fica em terceiro no Grupo B, com os mesmos 7 pontos de seu al...