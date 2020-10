Esporte Real Madrid vence Barcelona no Camp Nou e joga pressão para o rival Valverde, Sergio Ramos e Modric marcam para visitantes; Ansu Fati desconta e faz história

Após duas derrotas consecutivas em casa, o Real Madrid respira aliviado ao bater o Barcelona por 3 a 1 neste sábado (24), em partida realizada no Camp Nou pela sétima rodada de LaLiga. O resultado obtido na Catalunha põe a equipe de Madri na liderança da competição, com 13 pontos em seis partidas. O Barcelona, que perdeu pela segunda vez seguida no campeonato, soma 7...