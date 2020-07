Esporte Real Madrid sofre, mas vence com gol de pênalti e abre vantagem na liderança O triunfo levou o Real a abrir quatro pontos sobre o vice-líder Barcelona na tabela: 74 a 70

O Real Madrid sofreu mais do que esperava nesta quinta-feira, mas fez a lição de casa. No estádio Santiago Bernabéu, derrotou o Getafe por 1 a 0 e abriu importante vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O único gol da partida veio em cobrança de pênalti, aos 34 minutos do segundo tempo. O Real não vence o Nacional desde 2017. O triunfo levou o Real a abri...