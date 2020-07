Esporte Real Madrid se despede do Campeonato Espanhol com empate e rebaixa Leganés O resultado fez pouca diferença para o Real, que venceu os 10 jogos anteriores e terminou o Espanhol com 87 pontos

O Real Madrid se despediu do Campeonato Espanhol 2019/2020 com um empate - o primeiro em 11 jogos após a pausa da competição em função da pandemia do novo coronavírus. Pior para o Leganés, que recebeu o já campeão nacional pela 38ª rodada e ficou no 2 a 2. O resultado fez pouca diferença para o Real, que venceu os 10 jogos anteriores e terminou o Espanhol com 87...