Esporte Real Madrid perde da Real Sociedad e é eliminado nas quartas da Copa do Rei Time comandado pelo técnico Zinedine Zidane foi derrotado no Santiago Bernabéu, por 4 a 3

Eram 21 jogos de invencibilidade. O Real Madrid perdeu e está fora da Copa do Rei. Nesta quinta-feira (6), no Santiago Bernabéu, o time do técnico Zinedine Zidane foi superado pela Real Sociedad por 4 a 3, em um jogo com final eletrizante, e viu o clube basco avançar à semifinal do torneio. A Real Sociedad abriu 3 a 0. Martin Oedegaard, aos 22 minutos, fez o prime...