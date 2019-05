Esporte Real Madrid leva virada da Real Sociedad e terminará o Campeonato Espanhol em 3º

Em um final de temporada melancólico, o Real Madrid foi derrotado por 3 a 1 pela Real Sociedad, de virada, fora de casa, neste domingo, em seu penúltimo jogo nesta edição do Campeonato Espanhol. Com o resultado, que acabou sendo selado depois de o time dirigido por Zidane ficar com um homem a menos após a expulsão do zagueiro Jesus Vallejo aos 39 minutos do primeiro t...