Esporte Real Madrid leva sustos em casa, mas vence lanterna Huesca no Espanhol Com o resultado, o time da capital chegou aos 57 pontos, na terceira colocação, com chances remotas de brigar pelo título

No segundo jogo do Real Madrid novamente sob o comando de Zinedine Zidane, o time levou sustos neste domingo, no Santiago Bernabéu, e chegou a correr riscos diante do lanterna do Campeonato Espanhol. Mas Benzema salvou no fim e garantiu a vitória sobre o Huesca por 3 a 2, pela 29ª rodada. Sem Casemiro e com Marcelo de titular, Zidane surpreendeu neste domingo ao ...