Real Madrid joga mal, mas vence Getafe fora e pressiona Barcelona no Espanhol

Na retomada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não precisou jogar bem para derrotar o Getafe neste sábado por 3 a 0 fora de casa, no Coliseum Alfonso Pérez, e, com isso, assumir provisoriamente a liderança da competição. O Real Madrid terá de secar o arquirrival Barcelona para permanecer na liderança, uma vez que soma 40 pontos, um a mais que o time catalão, qu...