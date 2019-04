Esporte Real Madrid empata fora e vê rival abrir distância na luta pelo vice no Espanhol Equipe comandada por Zidane empatou, por 1 a 1, com o Leganés e vê o Barcelona abrir 13 pontos à frente

Em um final de temporada melancólico, o Real Madrid tropeçou mais uma vez. Nesta segunda-feira (15), um dia da semana pouco comum para jogos da equipe, os agora comandandos pelo técnico francês Zinedine Zidane ficaram no empate por 1 a 1 contra o Leganés, fora de casa, nos arredores de Madri, no duelo que encerrou a 32.ª rodada do Campeonato Espanhol. Saiu perdendo n...