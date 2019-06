Esporte Real Madrid descarta contratação de Neymar após acusação de estupro, diz jornal Com Neymar descartado, o clube espanhol deve fechar com o lateral francês Mendy, com o meia belga Hazard e o atacante sérvio Jovic

A diretoria do Real Madrid decidiu não seguir adiante com o interesse de contratar o atacante Neymar. Segundo o jornal espanhol As, o clube desistiu de intensificar negociações com o jogador do Paris Saint-Germain após os dirigentes ficarem incomodados com a acusação revelada no último fim de semana de que o atleta cometeu um estupro em Paris no ú...