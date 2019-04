Esporte Real Madrid derrota o Athletic Bilbao com três gols do francês Benzema Atacante chegou a marca de 30 gols na temporada e comandou a equipe merengue no duelo disputado no Estádio Santiago Bernabéu

O Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao, neste domingo (21), por 3 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Os três gols foram marcados pelo atacante francês Benzema. Com o resultado, o time merengue alcança os 64 pontos, em terceiro lugar, quatro atrás do Atlético de Madrid. A cinco rodadas do fim da competição, o Barcelona soma 77 p...