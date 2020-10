Esporte Real Madrid começa mal, mas aproveita falhas do Huesca e vence no Espanhol Liderados por Benzema, autor de dois gols, comandados de Zinedine Zidane vencem em casa por 4 a 1

Após um 1° tempo ruim jogando em casa, o Real Madrid goleou o Huesca por 4 a 1, neste sábado (31), se aproveitando das falhas em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe voltou para a liderança do torneio, com 16 pontos. Os gols do time de Zinedine Zidane foram marcados por Valverde, Benzema (duas vezes) e Hazard - o belga não balançava as redes h...