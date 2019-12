Esporte Real Madrid bate o Espanyol, vence a 4ª seguida e assume liderança provisória Com gols de Varane e Benzema fizeram os dois gols da vitória do time de Zinedine Zidane e assumiu, provisoriamente, liderança do torneio

O Real Madrid fez seu dever de casa neste sábado ao vencer o Espanyol por 2 a 0 em casa, no Santiago Bernabéu, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Foi a quarta vitória consecutiva do time do técnico Zinedine Zidane, que assumiu provisoriamente a liderança do torneio. O Real Madrid tem, agora, 34 pontos, e é líder provisório porque precisa secar o arquirrival...