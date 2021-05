Esporte Real Madrid anuncia saída do técnico Zinédine Zidane De acordo com comunicado nas redes sociais do clube, o treinador francês optou por encerrar sua segunda passagem pelo comando da equipe madridista

O Real Madrid anunciou na manhã desta quinta-feira (27) que Zinédine Zidane não é mais o técnico da equipe. De acordo com comunicado nas redes sociais do clube, o treinador francês optou por encerrar sua segunda passagem pelo comando da equipe madridista. "O Real Madrid anuncia que Zinédine Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do nosso cl...