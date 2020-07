Esporte Real Madrid, 100% desde a volta, é campeão espanhol pela 34ª vez É o primeiro troféu desde 2017 do maior vencedor nacional, interrompendo dois títulos consecutivos do rival Barcelona. Nesta década, a equipe da Catalunha foi campeã seis vezes

O Real Madrid é o campeão da temporada 2019/20 do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Zinedine Zidane confirmou o 34º título da liga nacional com a vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, nesta quinta-feira (16). Os gols foram marcados pelo atacante francês Karim Benzema. É o primeiro troféu desde 2017 do maior vencedor nacional, interrompendo dois títulos consec...