Esporte Real Madrid é eliminado da Copa do Rei por time da 3ª divisão Os merengues saíram na frente com Éder Militão, mas levaram a virada e terminaram com derrota por 2 a 1 na prorrogação

Vexame histórico para o Real Madrid. Na tarde de hoje, o time comandado por Zinedine Zidane foi eliminado na terceira fase da Copa do Rei pelo Alcoyano, time da 3ª divisão do futebol espanhol. A partida foi disputada no Estádio El Collao, na cidade de Alcoi. Os merengues saíram na frente com Éder Militão, mas levaram a virada e terminaram com derrota por 2 a 1 na...