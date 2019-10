Esporte Reação no 1º turno, diante do próximo adversário, inspira Dragão na 32ª rodada No 1º turno, contra o mesmo rival, o Dragão perdia por 2 a 0 e virou o placar para 4 a 2 no segundo tempo

No jogo de sexta-feira (1º/11), diante do Operário, em Ponta Grossa (PR), o Atlético buscará encerrar a sequência de seis jogos sem vitórias - são cinco empates seguidos - que gerou desconfiança sobre o potencial de o Dragão conquistar o acesso à Série A. No 1º turno, contra o mesmo rival, o Dragão perdia por 2 a 0 e, numa reação rápida e letal, virou o placar para 4...