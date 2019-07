Esporte Reação leva Dragão à vice-liderança da Série B Clube vira jogo ao marcar 4 gols no 2º tempo e bate Operário-PR no Accioly. Posição é a melhor obtida pelo rubro-negro na competição deste ano

O poder de reação do Atlético, que bateu o Operário-PR, nesta terça-feira (30), por 4 a 2, levou o clube à vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, sua melhor colocação na competição deste ano, também alcançada na 1ª rodada. Assim, o Dragão se mantém no G4 - é a 6ª rodada, de 13 já realizadas, que o rubro-negro termina no grupo seleto dos quatro melhores. ...