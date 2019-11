Esporte RB Leipzig goleia o Colônia e sobe para a vice-liderança do Alemão Com 24 pontos, o Leipzig está com a mesma pontuação do Bayern de Munique, mas na frente do rival bávaro por ter saldo de gols superior (20 a 17)

Em grande fase na temporada, o RB Leipzig goleou o Colônia por 4 a 1 neste sábado, em casa, na Red Bull Arena, alcançou a terceira vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão. Com o triunfo, conquistado com facilidade, o Leipzig pulou para o segundo lugar pois agora aparece com 24 pontos, mesma pontuação do Bayern de Munique, mas na frente d...