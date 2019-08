Esporte RB Leipzig faz 3 no 1º tempo e goleia Union Berlin por 4 a 0 em estreia no Alemão Jogando fora de casa, o time não tomou conhecimento do Union Berlin, que disputa a elite germânica pela primeira vez, e goleou por 4 a 0

Uma das sensações do Campeonato Alemão nos últimos anos, o RB Leipzig começou a competição com o pé direito nesta temporada. Jogando fora de casa, o time não tomou conhecimento do Union Berlin, que disputa a elite germânica pela primeira vez, e goleou por 4 a 0, sendo que balançou as redes por três vezes já na etapa inicial do confronto. O resultado deixa a equipe de...