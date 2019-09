Esporte RB Leipzig empata confronto direto com o Bayern e se mantém na ponta do Alemão O atual heptacampeão alemão até saiu na frente com gol do polonês Robert Lewandowski, mas cedeu a igualdade no fim do primeiro tempo

O RB Leipzig mostrou, neste sábado, que não vai oferecer facilidade ao poderoso Bayern de Munique na disputa da atual temporada do Campeonato Alemão. Jogando na Red Bull Arena, as duas equipes empataram em 1 a 1 em duelo que valia a liderança da competição. O atual heptacampeão alemão até saiu na frente com gol do polonês Robert Lewandowski, logo aos três minuto...