Esporte RB Leipzig derruba Atlético e pega PSG nas semifinais da Champions League Equipe alemã ganha no finalzinho e se põe no caminho de Neymar em Portugal

O RB Leipzig castigou o Atlético de Madrid com um gol no finalzinho do jogo e será o adversário do Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League. No duelo em partida única pelas quartas de final, nesta quinta-feira (13), em Lisboa, a equipe alemã venceu a espanhola por 2 a 1. Adams, aos 43 minutos do segundo tempo, colocou na rede a bola que classificou o RB L...