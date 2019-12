Esporte RB Leipzig bate Dusseldorf com facilidade e assume liderança provisória do Alemão Com o resultado, o RB Leipzig está na ponta com 33 pontos. A posição não é definitiva porque o Borussia Mönchengladbach, que tem 31 pontos, ainda entra em campo neste domingo contra o Wolfsburg

O RB Leipzig assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão. Comandado pelo artilheiro Timo Werner, a equipe passou com facilidade pelo Fortuna Dusseldorf neste sábado, ao vencer por 3 a 0, fora de casa, o duelo pela 15ª rodada. Com o resultado, o RB Leipzig está na ponta com 33 pontos. A posição não é definitiva porque o Borussia Mönchengladbach, que tem 31 ...