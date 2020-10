Esporte RB Bragantino x Goiás: duelo direto do desespero No confronto entre clubes do Z4, Goiás enfrenta RB Bragantino fora de casa e precisa voltar a vencer

O Goiás empatou os dois últimos jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro e isso foi considerado uma certa evolução da equipe nas mãos do técnico Enderson Moreira, que vinha de quatro derrotas seguidas. O treinador tem o lema de que o empate é mal menor do que a derrota, mas o time esmeraldino não poderá mais se contentar apenas com o empate na partida deste sábado, à...