Esporte RB Bragantino x Atlético-GO: Dragão tenta vitória fora Com números melhores como visitante, time goiano enfrenta o Massa Bruta, que não vai tão bem como mandante

Atlético-GO e RB Bragantino abrem a 25ª rodada da Série A nesta terça-feira (12) com um duelo entre opostos, mas de clubes que vivem momentos semelhantes na Série A. O Dragão tem o 5º melhor aproveitamento de visitante no Brasileirão e tenta manter um bom registro diante do 5º pior mandante da competição nacional. As equipes duelam no estádio Nabi Abi Chedid, em Brag...