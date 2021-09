Esporte RB Bragantino vence Libertad e vai à final da Sul-Americana pela 1ª vez O Red Bull Bragantino aguarda o vencedor da semifinal entre Peñarol (URU) e Athletico-PR

O Red Bull Bragantino está na final da Copa Sul-Americana. Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, o time de Bragança voltou a superar o Libertad (PAR) nesta quarta-feira (29), desta vez por 3 a 1, e vai disputar uma decisão continental pela primeira vez em sua história. O confronto foi disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Depois de abr...