Esporte RB Bragantino faz 4 a 2 no Ceará e vence a primeira em um mês Com a vitória, o Bragantino saltou na tabela, chegou à 16ª posição e saiu da zona de rebaixamento, pelo menos enquanto as partidas de domingo não são disputadas

Em jogo de muitos gols, o R.B. Bragantino venceu o Ceará pelo placar de 4 a 2, em Bragança Paulista. Os gols do Bragantino foram marcados por Léo Ortiz, Alerrandro, Lucas Evangelista e Bruno Tubarão. Vinicius e Wescley marcaram para o Vozão. Essa foi a primeira vitória do R.B depois de um mês. A última havia sido no dia 19 de agosto, quando venceu o Fluminense. Com a vitó...