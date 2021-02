Esporte RB Bragantino anuncia renovação com Maurício Barbieri até o final de 2022 Ex-Goiás, técnico seguirá no comando da equipe paulista por mais duas temporadas

O perfil oficial do Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira (11) a permanência do técnico Maurício Barbieri até o final de 2022. O treinador chegou ao clube em setembro do ano passado e vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O clube de Bragança está na 9ª posição da tabela, com 48 pontos, e está na briga por uma vaga na pré-Libertadores de 202...