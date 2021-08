Esporte Rayssa Leal foi a atleta mais citada no Twitter durante os Jogos de Tóquio A brasileira desbancou a norte-americana Simone Biles, que havia ganhado até emoji especial na rede social

Sucesso nas Olimpíadas de Tóquio-2020, Rayssa Leal não ganhou só a medalha de prata no street skate, como também conquistou o coração da internet. A fadinha e a disputa final do skate foram os assuntos mais comentados do mundo no Twitter durante os Jogos. Rayssa ainda foi a atleta mais mencionada da rede social, desbancando a norte-americana Simone Biles, que ha...