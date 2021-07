Esporte Rayssa Leal é prata no skate em Tóquio-2020 e faz história aos 13 anos Fadinha foi a única brasileira na final do skate street e foi ao pódio ao lado de duas japonesas

A skatista Rayssa Leal, de 13 anos, gravou seu nome na história do esporte e dos Jogos Olímpicos nesta segunda-feira (26), com a medalha de prata na categoria street das Olimpíadas de Tóquio-2020. Essa é a primeira vez que o skate é disputado nos Jogos, e o Brasil já havia saído com uma medalha no primeiro dia do street, a prata de Kelvin Hoefler neste domingo (25). ...