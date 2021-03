Esporte Rato faz dois e Atlético-GO vence Jataiense no Goianão Atlético-GO bate Jataiense com gols de jogador que pode ir para o futebol japonês

O Atlético-GO chegou com facilidade à terceira vitória e segue com 100% de aproveitamento no Goianão 2021. O Dragão venceu a Jataiense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no Estádio Antônio Accioly. O time atleticano chega a 9 pontos, é líder e disputa a liderança do torneio neste sábado (13), diante do Grêmio Anápolis (9 pontos), também no Accioly. No triunfo atletican...