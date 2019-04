Esporte Rashford se recupera no United e deve enfrentar o Barcelona na Liga dos Campeões Clube inglês encara a equipe espanhola nesta quarta-feira (10), em Old Trafford, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio europeu

O Manchester United poderá contar com o retorno de Marcus Rashford na partida contra o Barcelona, nesta quarta-feira (10), no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante ficou de fora contra o Wolverhampton, na última quarta, pelo Campeonato Inglês, por uma lesão no tornozelo, m...