Esporte Raptors vencem três de quatro duelos contra AEGB/SESI na abertura do Goiano de Base Equipes se enfrentaram pelas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. Apenas na equipe para 17 anos, que a AEGB derrotou o rival goianiense

Começaram no último domingo (5), os jogos do Campeonato Goiano de Basquete de Base. A abertura da edição 2019 contou com quatro duelos entre Raptors/Clube de Engenharia e AEGB/SESI nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. Dos quatro jogos, os Raptors venceram três, sendo derrotado na categoria para 17 anos. Os duelos foram disputados no Clube de Engenharia e são válidos pela 1ª rodada da Região Centra...