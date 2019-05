Esporte Raptors e Nuggets vencem fora de casa e empatam séries dos playoffs da NBA Equipes contaram com boas atuações de Kawhi Leonardo (Toronto) e Nikola Jokic, que terminou o duelo com mais um "triple-double"

Em duelos que têm o equilíbrio como ponto principal, Toronto Raptors e Denver Nuggets recuperaram o mando de quadra na rodada de domingo dos playoffs da NBA ao vencerem fora de casa Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers, respectivamente, e empataram as semifinais de suas conferências por 2 a 2. Nesta terça-feira, as franquias do Canadá e do Colorado atuarão como m...